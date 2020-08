Die Räumungspläne fürs alte Munitionslager werden konkreter – zumindest in technischer Hinsicht. Zum ersten Mal liess das VBS vor Ort einen ferngesteuerten Bagger testen. Das kürzlich veröffentlichte Zwischenfazit ist vielversprechend.

BIANCA HÜSING

Vier grosse Monitore auf einer Art drehbarem Hochsitz und dazu ein Controller: Was wie der Traum eines jeden Videospielfans aussieht, ist in Wahrheit eine ernste Angelegenheit – und eine technische Innovation. Die Station gehört zu «ARMANO», dem Prototypen eines ferngesteuerten Schreitbaggers, von denen es weltweit nur zwei gibt. Einer befindet sich zu Forschungszwecken in der ETH Zürich, der andere wird beim Schweizer Drohnen- und Robotik-Zentrum des VBS getestet. Seinen ersten «scharfen» Einsatz unter ganz realen Bedingungen hatte «ARMANO»…