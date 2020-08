Am 2. Dezember 1939 isch a Ried ds Rösi Trachsel-Steiner uf d Wält cho. Äs isch als erschts Chind vo Lydia u Johann Steiner–Schmid gebore worde, u sibe witeri si im Luuf vo dä Jahr no drzuä cho. Äs ifachs Läbä isches gsi i därä chinderrichä Familiä.

1955 isches us dr Schuel cho u ir EMK konfirmiert wordä. Si gross Wunsch weris gsi, Chrankäschwester z lernä. I därä Zyt isch das aber leider ned müglech gsi, u so het äs sech bsunders gfröit, wo äs im Spital z Frutigä het ä Stell übercho u dert het chönä ga schaffä.

1961 het ds Rösi am Hans Trachsel ds Ja-Wort gä. Si si Elterä vo vier Chind wordä. Nachem Paul si ds Vreni, d Nell u d Brigitte uf d Wält cho. Für ihri Chind het ds Rösi vil Chlider mit ihrem handwärklechä Gschick sälber glismet oder gnäit.

1975 het di sächschöpfegi Familiä id…