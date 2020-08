LIEBER SCHÖN ODER HILFSBEREIT?

Soglio GR, Morcote TI, Schwellbrunn AR, Oberhofen BE und Trub BE. Diese Dörfer wurden schon als «Schönste Dörfer der Schweiz» ausgezeichnet. Gekürt wurden sie jeweils aus einer Liste von zwölf Vorschlägen, die definitive Wahl wurde durch das Publikum mehrerer Zeitschriften und des Schweizer Fernsehens vorgenommen. Und in diesem Jahr, in dem alles ein bisschen anders ist?

Die Lage, die alten (sanierten) Gebäude oder der allgemeine Eindruck zählen für die Entscheidung. Das zeigt sich, wenn man Bilder der bisherigen Gewinner anschaut. 2020 ist das Bild ein anderes. Die Initianten haben kurzerhand die Kriterien geändert. Nicht das optisch schönste Dorf wird prämiert, sondern massgebend ist die Solidarität und Kreativität in Zeiten von COVID-19. Bemerkenswerte…