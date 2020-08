SAVOIR-VIVRE UND NÖRGELEI

Sie haben es doch nur gut gemeint. Mit ihrer landesweit lancierten Kampagne «Wir brauchen Schweiz» wollten die Touristiker die Reisebranche ankurbeln – und damit auch gleich noch den Röstigraben auffüllen. Reger Austausch baut schliesslich Vorurteile ab. Nun zeigt sich: das erste Ziel wurde erreicht, das zweite nicht.

Natürlich haben Westschweizer in diesem Sommer vermehrt das Berner Oberland besucht und umgekehrt. Die Romands liessen es sich etwa in Kandersteg und Adelboden gut gehen, während die Deutschschweizer fleissig Hotelzimmer im Welschland gebucht haben.

Aber genau hier liegt auch das Problem: Die Gäste im Engstlig- und Kandertal bestellten gerne mal eine teure Flasche Wein mehr und feierten ausgelassen (so meldete es der «Frutigländer»). Das jedoch…