Seit 1. August gibt es im «Sternen» das Angebot «Bagles & More.» Esther Barua-Hari und ihr Team bieten das Hefegebäck in diversen Varianten an – das gibt es so nirgends im Frutigland.

MICHAEL SCHINNERLING

Es ist noch früh am Morgen, als eine Familie mit drei Kindern im «Sternen» Platz nimmt. Die hellen Räumlichkeiten mit den Blumen auf den Tischen wirken einladend. «Wir würden gerne frühstücken», so der Wunsch von Peter aus Aeschiried, der mit seiner Familie zum ersten Mal im Lokal ist. «Wir können euch Bagles, zum Beispiel mit Nutella, anbieten», erklärt Chefin Esther Barua-Hari. Peters Frau ist Amerikanerin und fragt, ob die Bagles warm sind. «Ja. Bagels müssen warm gegessen werden, sonst schmecken sie nicht so gut», antwortet die Gastgeberin. Sie und ihr Team bieten diese…