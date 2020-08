GLEITSCHRIM Es war ein täglicher Kampf mit Thermik, Taktik und Wettkampfglück: Am Samstag ging der Paragliding World Cup in Disentis zu Ende. Nach vier Durchgängen belegte der Kandersteger Michael Sigel den 7. Rang.

MICHAEL SCHINNERLING

Die Flugbedingungen in Disentis waren anspruchsvoll. Besonders die Thermik war eine Herausforderung für die Gleitschirmpiloten. So erlebte Michael Sigel einen herben Dämpfer am ersten Flugtag, als er in Front lag, dann aber keinen Aufwind mehr fand. Der hinter ihm fliegende Stephan Morgenthaler sah dies und wählte eine andere Route. Die Folge: Morgenthaler kam als Einziger ins Ziel, der Rest der Piloten musste frühzeitig landen.

Sigel liess sich nicht beirren und setzte nun zur Aufholjagd an. In vier Durchgängen kam Sigel zwei Mal als Zweiter ins Ziel. Am…