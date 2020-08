LISTICLE Am 10. August ist der internationale Faulpelz-Tag. Doch wie kann das süsse Nichtstun ausgerechnet am kommenden Montag gefeiert werden – am Beginn einer anstrengenden Arbeitswoche? 8 gute Zeitpunkte für den gepflegten Müssiggang.

1. Beim Aufwachen

Wer montags mit dem ersten Klingeln aufsteht, hat den Gedanken des Faulpelz-Tages bereits verraten. Besser: den Wecker mit Schlafmusik und Schlummertaste programmieren, ausserdem am Vorabend sämtliche Kleider weit weg vom Bett platzieren und die Kaffeemaschine in Einzelteile zerlegen – bei dieser unwirtlichen Umgebung bleibt jeder gerne noch ein paar Minuten länger liegen.

2. Während des Frühstücks

Aufgestanden? Da hätten wir eigentlich bereits eine erste Auszeit verdient und könnten den Tag zur Belohnung noch gemütlicher angehen lassen.…