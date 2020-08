Seit zwei Monaten ist der Kletterturm im Frutigresort geöffnet. Wie man sich als unerfahrener Bergsteiger in den Seilen zurechtfindet und was für Hindernisse einem in der Höhe begegnen, zeigt ein Selbstversuch.

JULIAN ZAHND

Mein Verhältnis zur Höhenangst ist kompliziert. Weder fühle ich mich von ihr befallen noch ist sie mir völlig fremd. Der diffuse Schwindel meldet sich sehr selten, dafür aber umso unverhoffter. Und natürlich immer zu spät, um noch einen halbwegs vernünftigen Ausweg zu finden. Ob das günstige Voraussetzungen für eine Besteigung des Frutiger Kletterturms sind, muss sich an diesem sonnigen Donnerstagnachmittag erst noch weisen. Von unten zumindest sieht das wirre Geflecht aus Seilen und Stangen ziemlich harmlos aus. Es gleicht einem abgehobenen Spielplatz, das Ganze…