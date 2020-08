GEWITTER Welche Kraft ein Blitzschlag entfalten kann, zeigte sich am Mittwochabend in Spiezwiler: Wegen eines gesplitterten und umgestürzten Baums musste eine Strasse zeitweilig gesperrt werden. Auch andernorts ging es turbulent zu.

MARK POLLMEIER

Ab Mittwochnachmittag zogen bis in den Abend hinein heftige Gewitter übers Berner Oberland – und sorgten mancherorts für Zerstörung und Verkehrsbehinderungen. In Spiezwiler schlug gegen 18.30 Uhr ein Blitz mit lautem Knall in einen Nadelbaum ein. Der Stamm splitterte, Teile des Gehölzes landeten auf der Abzweigung von der Simmentalstrasse in Richtung Frutigen und Kandersteg. Marco Reinhard und Hanspeter Imhof vom Werkhof Gesigen rückten aus und räumten die Strasse. Gegen 19.45 Uhr konnte die Durchfahrt in Richtung Frutigland wieder freigegeben…