Monawarshah Shahzad, Präsident des afghanischen Curlingverbands, reiste ins Lohnerdorf, um auf dem Eis an Technik und Abläufen zu feilen. Den Besuch ermöglicht hatte Martin Stucki, der sich während fünf Tagen um den Gast kümmerte.

MICHAEL SCHINNERLING

Monawarshah Shahzad spielte mit dem Curlingteam Adelboden einen Stein. Dabei gelang ihm ein «Double-Takeout.» Sofort wurde dies in den Sozialen Medien unter Afghanistan Curling Federation geteilt: Es ist Werbung für einen in Zentral- und Südasien weitgehend unbekannten Sport.

Spiel auf 2550 m ü. M.

Shahzad ist seit 2015 Präsident des Verbands und hat eine Pionierrolle in Afghanistan eingenommen. «Als ich anfing, Curling publik zu machen, wurde ich gefragt, was das sei», so Shahzad. Afghanistan und Curling, das scheint im ersten Moment ein…