Singe u Jutze für ds Dorf –mier chömme zu Öich!

Am letzten Augustsonntag wäre wieder «Chilbizyt», doch wegen Corona musste das Dorffest des Jodlerklubs Kandersteg abgesagt werden. Aber «nüt isch nüt, u we d Lüt ned chönne zu ös cho, de gah mir zu de Lüt», so die Idee des Dirigenten. Und darum wird der Klub am 30. August durch Kandersteg touren und an verschiedenen Standorten ein Ständchen vortragen. Auf die kleine Tournee freuen sich die Jodler vom Jodlerklub Kandersteg und hoffen, so die Zeit bis zur nächsten Chilbi am 29. August 2021 verkürzen zu können.

PRESSEDIENST JODLERKLUB KANDERSTEG

Start der Tour ist um 11 Uhr beim Hotel Alpenblick, um 11.30 Uhr stehen die Jodler in der Dorfmitte beim Restaurant Schweizerhof zusammen. Um 12.10 Uhr sind sie beim Bahnhof, um 13.30 Uhr beim…