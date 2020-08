Frutigen trifft Sri Lanka

Nach einer sehr erfolgreichen ersten «Kulinarischen Begegnung» am letzten Wochenende mit den beiden Gastgebern Somalia und Äthiopien geht die Reise an diesem Sonntag weiter nach Sri Lanka. Um 12 Uhr geht es am Grassiweg 3 in Frutigen los. Bis 14 Uhr verköstigt dann Familie Soosai, die auch am Frutigmärit jeweils einen eigenen Stand hat, die Besucher mit bekannten Gerichten wie Kottu Roti und Fried Rice. Eine Woche später endet die Reise dann mit Spezialitäten aus Syrien.

PRESSEDIENST VEREIN HELPNET FRUTIGLAND

Weitere Informationen zu den «Kulinarischen Begegnungen» nden Sie online unter helpnet-frutigland.ch/festderkulturen

Auf der Internetseite können bis heute Freitag, 14 Uhr, auch Vorbestellungen für den kommenden Sonntag aufgegeben werden.