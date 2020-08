Letzter Halt: Syrien

Die kulinarische Reise des Vereins HelpNet Frutigland endet am Sonntag mit Leckerbissen aus Syrien. Treffpunkt ist zwischen 12 und 14 Uhr am Grassiweg 3 in Frutigen. Der Verein wünscht sich einen gut besuchten Abschluss der bis anhin sehr erfolgreichen «Kulinarischen Begegnungsreihe» als Ersatz des «Fests der Kulturen».

PRESSEDIENST VEREIN HELPNET FRUTIGLAND

Zusätzliche Informationen zum Essen und zur Möglichkeit der Vorbestellung erhalten Sie online unter helpnet-frutigland.ch/festderkulturen