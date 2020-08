«Kulinarische Begegnungen» am Grassiweg

Wegen der Corona-Pandemie fällt das «Fest der Kulturen» in der Märithalle aus. Mit einer kleinen, kulinarischen Reise will der Verein HelpNet Frutigland dennoch auch in diesem Jahr kulturelle Unterschiede feiern. Die «Reise» beginnt am kommenden Sonntag zwischen 12 und 14 Uhr am Grassiweg 3. Kulinarische Destinationen sind Somalia und Äthiopien. Eine Woche später geht es dann weiter mit Sri Lanka. Die Leckerbissen können im Internet vorbestellt und auf Wunsch auch per Take-away mitgenommen werden.

PRESSEDIENST HELPNET FRUTIGLAND

Das Bestellformular, einen Menüplan und weitere Infos finden Sie in unserer Web-Link-Übersicht unter www.frutiglaender.ch/web-links.html