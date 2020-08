In der Nacht auf Mittwoch, 26. August, waren zwei Personen in Untersuchungshaft aus dem Regionalgefängnis Thun ausgebrochen. Die Kantonspolizei Bern hatte umgehend die Fahndung nach den beiden Männern im Alter von 33 und 22 Jahren aufgenommen. Im Rahmen der Fahndungsmassnahmen konnten die beiden geflüchteten Männer bereits am Donnerstag gegen 9.50 Uhr im Raum Urtenen-Schönbühl gesichtet und in der Folge durch die Kantonspolizei Bern ohne Gegenwehr angehalten werden. Für weitere Abklärungen wurden die beiden Geflüchteten vorerst auf eine Polizeiwache gebracht, ehe sie wieder der Vollzugsbehörde übergegeben und in die Untersuchungshaft überführt wurden. Weiterführende Ermittlungen zur Klärung der Ereignisse sind im Gang.