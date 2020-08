«Achtung, fertig, Zirkus!», hiess es am Freitag, 31. Juli, für die Allianz-Jungschi und Heilsarmee in Adelboden. Auch in diesem Jahr fand wieder ein Sommerlager auf der Schwarzenegg bei Steffisburg statt. Auf die 40 Teilnehmer wartete eine Woche voller Spiel und Spass. In einem echten Zirkuszelt studierten die aufgeweckten Kinder eine spannende Vorstellung ein, die sie am Donnerstag den Eltern präsentierten. Das blau-weisse Zelt diente als Essraum, Manege und Notunterkunft, sogar die nassen Kleider konnten an langen Wäscheleinen getrocknet werden.

Das schlechte Wetter war zum Glück nicht von Dauer. Neben dem regelmässigen Üben des Programms kamen auch weitere Aktivitäten nicht zu kurz, es wurde gebadet, gewandert und viel gesungen. Das Ganze wurde durch das leckere Essen abgerundet,…