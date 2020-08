SKISPORT Die Delegiertenversammlung des Berner Oberländischen Skiverbandes (BOSV) war in den August verschoben worden. Am 22. August wurden in diesem Rahmen Sportler geehrt, darunter auch zwei Frutiger.

Präsident Johny Wyssmüller begrüsste Vertreter von 24 Skiklubs und der vier Regionalen Leistungszentren (RLZ). Von Swiss-Ski war Präsidiumsmitglied Stefan Binggeli anwesend. Er unterstrich mit deutlichen Worten, dass die Schneesportfamilie «Corona-bedingt» speziell gefordert sein wird, damit den Qualitätsanforderungen im Schneesport gerecht werden kann. Seine Rede endete mit dem Resümee der grossartigen Saison 2019/2020 von Swiss-Ski, zu deren Erfolg auch zahlreiche Spitzensportler des BOSV mit beigetragen haben.

Die Routinegeschäfte des BOSV wurden danach zügig abgehandelt.…