RADSPORT Bei der Swiss Ultracycling Challenge galt es, aus allen Kantonen je eine Postkarte an den Veranstalter zu schicken. Teilgenommen hat auch Bruno Kropf aus Emdthal. Er startete mittwochs in Airolo und traf am Freitagmorgen in Bern ein.

MICHAEL SCHINNERLING

«Bruno ist eben durch Niederwangen gefahren. In wenigen Minuten wird er hier ankommen», rief Kropfs Partnerin Karin Perren den Anwesenden zu. Am Donnerstagmorgen hatte der Frutigländer seine Ankunft beim Bundeshaus auf 9 Uhr am Freitag geschätzt. Um 8.41 Uhr fuhr er schliesslich über die «Ziellinie». Bruno Kropf sah aus, als wäre er gerade losgefahren. Keine Spur von zwei schlaflosen Nächten und den zurückliegenden Strapazen. Für das Ultrarennen mit 887 km brauchte Kropf 46 Std. 41 Min. «Das ist eine super Leistung», erklärte…