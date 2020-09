FUSSBALL Die Frutiger A-Junioren wurden vom druckvollen Spiel des Tabellenführers SV Lyss in der ersten Hälfte überrumpelt. Die Seeländer Gäste sorgten noch vor Ablauf der ersten 20 Minuten für die Vorentscheidung.

TONI STOLLER

Mit dem SV Lyss empfing das Frutiger A-Junioren-Team den erwartet starken Gegner. Als einer der Gruppenfavoriten war jener nach vier Runden noch verlustpunktlos und führte die Tabelle mit dem FC Breitenrain zusammen an. Das Heimteam hingegen muss sich eher nach hinten orientieren. Der Liga-Erhalt war und ist das erklärte Ziel.

Die Seeländer legten einen Blitzstart hin. Die Frutiger Abwehr geriet von Beginn weg in den Brennpunkt des Geschehens. Torhüter Dorian Scherz zeichnete sich mehrere Male durch gute Paraden aus und verhinderte einen Rückstand in der ersten…