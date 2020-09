Der Einstieg in die Hauptversammlung des EHCK war schwierig. Die Anwesenden gedachten mit einer Schweigeminute des am 16. April unerwartet verstorbenen Präsidenten Hans Jürg Müller. Er führte den Verein während rund sechs Jahren. An der HV wurde sein Nachfolger gewählt – und einige andere.

Der Start der HV war aussergewöhnlich, fehlte doch der Präsident. Auch der Sitz des Vizepräsidenten ist seit Längerem vakant. Einstimmig wurde darum Christoph Rauber zum Tagespräsidenten gewählt. Dieser führte souverän durch die Versammlung.

Die Rückblicke der Mannschaften fielen sehr unterschiedlich aus, ihren Altersklassen und Ambitionen entsprechend. Das Fazit kann aber als positiv gewertet werden. Vor allem im Nachwuchs wurde sehr gut gearbeitet. Die erste Mannschaft verpasste zum zweiten Mal in…