CURLING Am Wochenende startete das Oberwalliser Team Stern bei den Women’s Masters. Die Adelbodnerin Céline Koller erreichte das Halbfinale, musste sich dort aber dem Schweizer Team Witschonke geschlagen geben.

MICHAEL SCHINNERLING

«Wir hatten die Erwartung an uns, dass wir solide und konstante Spiele liefern, wie gehabt viel Kampfgeist an den Tag legen und so bis ins Finale vorstossen können», erklärt Céline Koller. Für sie und ihre Teamkolleginnen Elena Stern (Skip), Lisa Gisler und Briar Hürlimann war es ein aufregender Weg: Gegen das Team Wüest hatte das Quartett nach einem Zusatzend in einem spannenden Spiel gewonnen – damit war das Halbfinale erreicht.

Es fehlte an Konstanz

Dort jedoch stand man sich nun selbst im Weg: Plötzlich funktionierte nichts mehr. «Im Halbfinale waren wir…