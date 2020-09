EISHOCKEY Am vergangenen Samstag hätte es auch für die Adelbodner 1.-Ligisten losgehen sollen. Doch wegen Covid-19 müssen sich die Engstligtaler weiter gedulden – ein erster Ernstkampf ist für morgen Samstag vorgesehen.

Wenn die ersten Blätter von den Bäumen fallen und die Tage langsam kühler werden, beginnt eigentlich die 1.-Liga-Eishockeymeisterschaft. Beim EHC Adelboden hätte die erste Partie der neuen Saison am 19. September in Yverdon-les-Bains bestritten werden sollen. Wegen der Corona-Pandemie konnte der Gegner aus dem Welschland aber nicht antreten, und so wurde die Partie vertagt.

Die EHCA-Cracks der ersten Mannschaft müssen sich nun bis morgen Samstag gedulden. Dann begrüssen die Engstligtaler den HCV Sion. «Wir freuen uns sehr, wenn es endlich losgeht. Wir haben hart trainiert…