Stan-dard

Viele Menschen sind sich nicht mehr bewusst, was geschah, als die Sowjetunion zerbrach. Denn die Sowjetunion bestand bei Weitem nicht nur aus dem heutigen Russland. Der grösste Flecken, der sich aus der Sowjetunion in die Eigenständigkeit begab, liegt in Zentralasien: Kasachstan ist heute das flächenmässig neuntgrösste Land auf dieser Welt.

Neben Kasachstan erlangten nach dem Ende der Sowjetunion noch vier weitere Länder in Zentralasien die Unabhängigkeit: Turkmenistan, Usbekistan, Kirgistan und Tadschikistan. Die Länder werden oft zusammengefasst als die Stan-Länder bezeichnet. Das ergibt zwar Sinn, wenn man die Namen betrachtet, aber nicht, wenn man weiss, wofür das «-stan» steht: Es heisst übersetzt nichts anderes als «Land der ...». Die Ethnien der Turkmenen, Usbeken,…