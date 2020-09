Am, aber nicht im Wasser

Der Alpensalamander (Salamandra atra) ist in vielfacher Hinsicht ein von der Norm abweichender Lurch. Da er ein schlechter Schwimmer ist, hat er sich als einzige Amphibie der Schweiz völlig vom offenen Wasser gelöst. Allerdings ist Feuchtigkeit für ihn lebensnotwendig, also findet man ihn trotzdem in der Nähe von Gewässern. Sein glänzend schwarzer Körper ist in der Rückenmitte übrigens von einer Doppelreihe Drüsen besetzt.

FRITZ INNIGER