Socken statt Vorhänge

Seit knapp einem Jahr lebt Ruth Jungen im Chalet Stampach in Aeschi. Seither hat sie mehr als 50 Paar Socken gestrickt. Alle hängen an einer Leine am Fenster in ihrem Zimmer. Stricken habe sie im Handarbeitsunterricht gelernt, sagt die 84-Jährige. Schon früh mussten sie und ihre drei Schwestern für den Vater und die sieben Brüder Socken herstellen. Ferse und «Käppli» kann sie immer noch auswendig. Diejenigen Stücke, welche nicht für Familienmitglieder bestimmt sind, gelangen via Hilfswerk ins Ausland.

KATHARINA WITTWER