Am Mittwoch kurz nach 20.30 Uhr ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, dass es in einem Bauernhaus in Saanenmöser (Gemeinde Saanen) brenne. Beim Eintreffen der Feuerwehren stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Ein Übergreifen auf die nebenstehende Scheune konnte durch die Feuerwehren verhindert werden. Das Feuer konnte schliesslich unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Zum Zeitpunkt des Brandes waren keine Personen und Tiere im Gebäude, verletzt wurde niemand. Im Anschluss an die Löscharbeiten wurde eine Brandwache erstellt. Das Haus ist grösstenteils

ausgebrannt und nicht mehr bewohnbar.

Im Einsatz standen die Feuerwehren Saanen und Zweisimmen mit insgesamt über 50 Angehörigen. Zudem wurden vorsorglich eine Ambulanz sowie das Care Team des Kantons Bern aufgeboten.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet. Personen, die vor dem Eintreffen der Rettungskräfte Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zur Klärung der Ereignisse geben können, werden gebeten, sich zu melden: +41 33 227 61 11.