Mit der Bestimmung, dass bis zum Jahr 2020 die Kugelfänge sämtlicher Schiessanlagen saniert werden müssen, zeichnete es sich bereits ab: Die Rohrbach-Schützen werden sich dereinst auflösen. Am 12. Oktober nun fällt der letzte Schuss im Rohrbach.

MARCEL MARMET

«Geplant war, am 12. Oktober einen grösseren Anlass mit allen Schützen aus dem Amt Frutigen durchzuführen. Wegen Corona ist uns das Risiko aber zu gross, darum findet der allerletzte Ausschiesset der Rohrbach-Schützen nur vereinsintern statt», liess Präsident Werner Trachsel an der letzten ordentlichen Hauptversammlung der Rohrbach-Schützen verlauten. Anwesend waren knapp 20 SchützInnen in der gemütlichen Schützenstube. Sie repräsentierten den aktuellen Stand der Mitglieder, die noch aktiv an den Wettkämpfen im Rohrbach teilnehmen.…