FUSSBALL Nach dem Auftaktsieg wollten Frutigens 3.-Liga-Herren den Schwung auch gegen den FC Heimberg mitnehmen. Dieses Vorhaben misslang beim Heimspiel gründlich.

TONI STOLLER

Die letzte Partie gegen den FC Dürrenast war eine Galavorstellung des jungen Frutiger Teams gewesen. Mit dem FC Heimberg war nun ein Gegner zu Gast, der sich gegenüber der letzten Saison auf einigen Positionen personell verstärkt hat. Von Beginn weg wollte niemand ein Risiko eingehen. Der Ball wurde in den eigenen Reihen hin und her geschoben, ein Spielfluss kam so nicht auf. Heimberg spielte aus einer gestärkten Defensive und lauerte auf Fehler. Seine Stürmer brachen gleich mehrere Male durch, scheiterten aber am eigenen Unvermögen oder am gegnerischen Torhüter. Nur einmal kamen die Frutiger in den ersten 20…