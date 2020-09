Die lokale FDP-Sektion hat an ihrer Diskussionsrunde folgende Abstimmungsempfehlungen für den 27. September festgelegt:

• ein klares Nein für die Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung». Die Durchsetzung dieser «Begrenzungsinitiative» werde die wirtschaftlichen Beziehungen durch die Kündigung der mit der Personenfreizügigkeit verknüpften Bilateralen Verträge gefährden, schreibt die Sektion in einer Medienmitteilung. «Dieses Experiment kann sich die Schweizer Volkswirtschaft nicht leisten.»

• ein Ja für die Änderung des Jagdgesetzes. Die Diskussionsteilnehmer-Innen waren sich einig, dass das Gesetz aus dem Jahre 1986 veraltet sei. Gerade im Berggebiet müsse es möglich sein, einen sinnvollen Eingriff in die steigenden Wolfpopulationen zu erreichen. Einzig, dass die Kantone über…