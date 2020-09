TENNIS In ihrer ersten Runde wurden die Nati-C-Herren 35+ noch nicht gefordert: Gegen den Gegner aus dem Welschland holte der TC Frutigen ein klares 8:1. Die 2.-Ligisten hingegen verloren das Derby gegen Adelboden knapp.

BARBARA WILLEN

Nachdem die Auftaktrunde wegen Regens abgesagt werden musste, startete das Fanionteam des Tennisclubs Frutigen dieses Wochenende in seine erste Nati-C-Saison. Die Gegner kamen von weit her angereist – der TC Veyrier liegt hinter Genf an der französischen Grenze. Sie sind ebenfalls letzte Saison erst aufgestiegen. Die Frutiger waren auf allen Positionen besser klassiert und dominierten die Begegnung. Einzig ein Doppel mussten sie dem Gegner überlassen. Mit diesem 8:1-Erfolg dürfen die Jung-Senioren dem nächsten Spiel am kommenden Samstag gegen La…