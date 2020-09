Ihre Wanderungen führten über den Simplon bis ins Piemont, am Lago Maggiore wurde danach ausgiebig gebadet: Drei SchülerInnen der 7.–9. Realklasse vom Schulhaus Boden berichten von sechs ereignisreichen Tagen.

«Am Sonntag, 6. September, trafen wir uns um 6.45 Uhr in der Oey in Adelboden. Dort luden wir unser Gepäck in den Bus, der uns die ganze Woche begleiten sollte. Unsere Handys mussten wir auch abgeben – wir erhielten sie während der Woche nur an zwei Abenden für jeweils eine Stunde.

Mit Bus und Zug ging es nach Brig. Dort liefen wir voller Freude und Motivation los. Auf dem Stockalperweg ging es steil bergauf Richtung Simplonpass. Wir unterhielten uns gegenseitig gut – ein Schüler war den Rest der Woche heiser. Als wir den Simplon-Adler erreichten, waren wir alle froh. Stolz machten…