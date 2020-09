Am 3. Oktober 1931 wurde ich in Linz an der Donau, Oberösterreich, als erstes von drei Kindern der Familie Adolf und Anna Pichler geboren. Ich erlebte eine schöne, interessante und arbeitsreiche Kindheit. Meine Mutter musste auswärts arbeiten, und nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs war sie oft früh bei den Bauersfrauen am Helfen, weil die Männer in den Krieg ziehen mussten. So lag die Verantwortung für meine beiden Geschwister tagsüber bei mir.

Nach meinem Schulabschluss war es im kriegsversehrten Österreich schwierig, eine Arbeit zu finden. Deshalb kam ich schon mit knapp 18 Jahren auf ein Inserat hin nach Adelboden ins Restaurant Schermtanne und etwas später ins Tea-Room Schmid. 1950 lernte ich Walter Zumkehr kennen, meinen späteren Ehemann. Uns wurden 49 gemeinsame Ehejahre…