KEGELN Der Freie Keglerverband Berner Oberland (FKVBO) hat seine achte Jahresmeisterschaft beendet. Die abschliessenden Wettkämpfe im Hotel Simplon in Frutigen fanden am 18. September statt.

In der Kategorie C kegelten die Klubs Enzian aus Frutigen und Leu aus Reichenbach gegeneinander. Enzian, der bislang jede diesjährige FKVBO-Meisterschaft gewonnen hatte, verteidigte seine Position an der Spitze erfolgreich mit 696 Holz. Er erhielt die einzige Auszeichnung in seiner Kategorie. Leu erlangte 670.60 Holz.

UELI STUCKI, PRÄSIDENT FKVBO

Ranglistenauszug Kegelklubs

Kategorie C (2 Teilnehmer): 1. KK Enzian, Frutigen (696.00 Holz/89 Neuner), einzige Auszeichnung.

Ranglistenauszug Einzelwettkämpfe

Kategorie B (25 Teilnehmende): 1. Perrot Theo, Steffisburg, KK Sporting, Heimberg; 2. Imfeld Vreni,…