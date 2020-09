KEGELN Der Freie Keglerverband Berner Oberland (FKVBO) hat im August seine siebte Jahresmeisterschaft durchgeführt. Die Mitglieder des Kegelklubs Enzian aus Frutigen hatten bei den Wettkämpfen, die im Gasthof Bären in Süderen ausgetragen wurden, Fortuna an ihrer Seite: Bei den C-Klubs sicherte man sich mit 751.20 Holz erneut die Siegesposition und erhielt die einzige Auszeichnung in dieser Kategorie. Der Frutiger Kegelklub schreibt weiter an seiner Erfolgsgeschichte, er hat dieses Jahr noch jede FKVBO-Meisterschaft gewonnen. Sein einziger Gegenspieler bei den siebten Meisterschaftsspielen war Leu aus Reichenbach. Leu holte 722.80 Holz.

UELI STUCKI, PRÄSIDENT FKVBO

Ranglistenauszug Klubmeisterschaft Kategorie C (2 Teilnehmer): 1. KK Enzian, Frutigen (751.20 Holz/158 Neuner), letzte…