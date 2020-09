Die Meldung über den Unfall ging bei der Kantonspolizei Bern am Sonntag gegen 12.50 Uhr ein. Ersten Erkenntnissen zufolge war eine Gruppe von fünf Personen auf dem Abstieg vom Mettenberg. Rund 100 Meter unter dem Gipfel

rutschte eine Frau aus ungeklärten Gründen aus und stürzte in der Folge ab. Die umgehend alarmierten Einsatzkräfte konnten die Frau nur noch tot bergen. Die vier anderen Bergsteiger blieben unverletzt und wurden mit Helikoptern ausgeflogen.

Die formelle Identifikation der Verstorbenen steht noch aus. Es bestehen jedoch konkrete Hinweise, dass es sich um eine in der Schweiz wohnhafte 30-jährige deutsche Staatsbürgerin handelt. Neben der Kantonspolizei Bern standen

Rettungskräfte der Rega, der Air Glaciers, sowie mehrere Spezialisten der Alpinen Rettung Schweiz und das Care Team des Kantons Bern im Einsatz. Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Oberland Untersuchungen zum Unfall aufgenommen.