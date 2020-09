FUSSBALL Die Frutiger B-Junioren (Promotion) konnten im Spitzenkampf gegen den FC Porrentruy die Erwartungen nicht erfüllen. Der Respekt vor den körperlich und technisch überlegenen Gästen aus dem Jura war zu gross.

TONI STOLLER

Nach drei Meisterschaftsrunden lagen die B-Junioren des FC Frutigen in der Tabelle ohne Verlustpunkt in Führung. Im Spitzenspiel gegen den zweitplatzierten FC Porrentruy wollten sie ihre gute Form nutzen. Doch der Gegner wusste in den letzten beiden Spielen voll zu überzeugen: Gleich mit 11:1 und 9:0 überrollte Porrentruy seine Gegner.

Eigentor nach verpasster Grosschance

Während die Gäste vor Selbstvertrauen strotzten, wirkten die Frutiger von Beginn weg eher abwartend. Die hohen Siege der Jurassier hatten in ihren Köpfen Spuren hinterlassen. Dies nutzten die…