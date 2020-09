CURLING Die erste Austragung der «WCT Men's Tour» im Lohnerdorf endete höchst ungewöhnlich: Nach nur drei Ends war das Finalspiel bereits mit 8:2 entschieden. Das einheimische Team Jungen zeigte eine ansprechende Leistung. Mit einigem Pech verpasste es die Qualifikation für die Finalspiele nur knapp. GALERIE

MICHAEL SCHINNERLING

Was für ein Auftakt am Freitagmorgen: Ein Sieg gegen das deutsche Team Totzek. Auch die folgende Partie gegen die Schweizermeister Schwaller gewann das Adelbodner Team Jungen mit Simon Gempeler, Marc Pfister, Tim und Björn Jungen. Die vier spielten höchst konzentriert. Doch im nächsten Match am Samstagmorgen gegen das italienische Team Joël Retornaz riss die Serie. «Die Italiener waren nicht schlecht. Wir waren unkonzentriert, und es lief nichts zusammen», erklärt…