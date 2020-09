TENNIS Am 15. September fand in Adelboden bereits das letzte Tennisturnier dieser Saison statt. Im Vordergrund standen der Spass am Sport und ein gemütlicher Saisonausklang. Das Spezielle an diesem im Doppel-Modus gespielten Turnier war, dass die Teams und der Gegner vor jeder Partie wieder neu zusammengestellt wurden. Zwischen den Spielen durften ein Schwatz und eine Kaffeepause mit Kuchen nicht fehlen.

Aufgrund der unsicheren Wetterprognose für den Nachmittag wurde am Vormittag intensiv Tennis gespielt. Auf den Plätzen waren geglückte und hart umkämpfte Ballwechsel zu beobachten. Am Mittag sorgte Manfred Schmid mit einem Raclette-Plausch für das Wohlergehen der Spieler. Diejenigen, die am Morgen noch nicht genug gespielt hatten, wechselten anschliessend noch ein paar Bälle. Die anderen…