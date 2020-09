LEICHTATHLETIK Zwei Jahre nach ihrer Gründung konnte die LV Kandertal ihren ersten grossen Triumph feiern: An der Nachwuchs-Schweizermeisterschaft in Lausanne erkämpfte sich die Frutigerin Lisa Friedli den Sieg im Dreisprung.

Im Mai 2018 gründeten die Turnvereine Frutigen und Reichenbach sowie der LC Scharnachtal nach längerer Vorbereitung die Leichtathletikvereinigung (LV) Kandertal. Ziel des Vereins ist es, den talentierten Nachwuchsleichtathlet-Innen im Kandertal eine wettkampfund leistungsorientiere Struktur mit gut ausgebildeten Coaches zur Verfügung zu stellen.

Das Training der LV Kandertal fand von Beginn an sehr guten Anklang, und in den letzten zwei Jahren konnten an regionalen und kantonalen Wettkämpfen erste Erfolge gefeiert werden. Im Herbst 2019 ging es zum ersten Mal an…