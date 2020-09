Das Quartett – alle gleich verschieden

Wer hat mehr Zylinder? Wo ist der Hubraum am grössten? Und was fährt am schnellsten? Wer beim Auto-Quartett die Spielkarten verteilt, weiss: In einer vollständigen Serie von Fahrzeugen müssen sich die Karten unterscheiden – und doch zur selben Kategorie gehören. Parallelen zum beliebten Kartenspiel lassen sich auch beim Nerida Quartett finden: Die vier KünstlerInnen mögen von vier verschiedenen Hochschulen stammen, mit ihrem Engagement überzeugten Saskia Niehl, Nevena Tochev, Pietro Montemagni und Alma Tedde die Orpheus-Jury jedoch als geschlossenes Ensemble. Die vier Gewinner des Wettbewerbs treten heute Freitag im Rahmen des Swiss Chamber Music Festivals in der reformierten Kirche Adelboden auf – und zwar in der klassischen Besetzung mit zwei…