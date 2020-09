Gemütliche Wanderung mit Ski-Prominenz am Chuenisbärgli

Statt im Rennanzug und in rasantem Tempo spazierten die Skirennfahrer Marco Odermatt und Thomas Tumler letzten Samstag gemütlich entlang der Riesenslalompiste vom Chuenisbärgli in den Boden hinunter. Begleitet wurden sie von einem Team der Firma Stöckli, Sepp Odermatt und etwa 40 Skifans aus der ganzen Deutschschweiz und dem nahen Ausland. Bei der Alphütte des ehemaligen Rennfahrers Peter Aellig, im Starthäuschen, an allen Schlüsselstellen und im Zielhang erfuhren die Teilnehmenden Interessantes und Hintergründiges aus der Geschichte des legendären Weltcuprennens. Bereits 28 Mal amtete Sepp Odermatt – bekannt als «die Stimme von Adelboden» – als Speaker im Zielraum. Er entlockte Hans Pieren Geheimnisse übers künstliche Beschneien und…