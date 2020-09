SKISPRUNG Am vergangenen Wochenende fand in der Swisscom Nordic Arena ein nationaler Wettbewerb in Skisprung und Nordischer Kombination mit deutscher und französischer Beteiligung statt.

SUSANNA STUDER

Als Ersatz für den wegen Corona abgesagten Alpencup organisierten die Verantwortlichen der Swisscom Nordic Arena in Kandersteg einen nationalen Wettkampf für die SkispringerInnen und Nordisch KombiniererInnen am Wochenende vom 26. / 27. September. Letztlich fand dann aber doch ein internationaler Wettkampf statt, denn am Start waren auch Nordisch Kombinierer aus Baden-Württemberg (D) und Frankreich.

Am Sonntagmorgen kam es beim Springen auf der Lötschberg-Schanze (HS 106) zu leichten Verzögerungen, da die Windverhältnisse zwischendurch nicht optimal waren. Mit den etwas wärmer werdenden…