SKI NORDISCH Üben für den ersten «Ernstfall» der Saison: Die Regionalverbände BOSV, SSM und ZSSV aus der Swiss-Ski-Interregion Mitte absolvierten letztes Wochenende einen gemeinsamen Trainingskurs.

Nachdem die gesamte nationale Junioren-Elite Anfang August in Andermatt / Realp einen gemeinsamen Trainingskurs absolviert hatte, traf sich die Interregion Mitte vom 28. bis 30 August in Kandersteg. Der dreitägige Kurs wurde von 20 Athleten aus den drei Regionalverbänden besucht. Unter der Anleitung und Betreuung der drei Trainer wurden die Sportler von Beginn an stark gefordert. So standen unter anderem Intervalltrainings von Kandergrund auf die Kandersteg-Höh und intensive Rollski-Einheiten auf den Nebenstrassen Frutigens auf dem Programm. Die restliche Zeit wurde mit Krafttraining,…