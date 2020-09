Heute Dienstag ist astronomischer Herbstanfang. Ab jetzt nur noch müde in den Nebel zu starren, wäre aber verkehrt: 6 Gründe, warum man diese Jahreszeit draussen aktiv nutzen sollte.

1. Der Garten wartet nicht

Zugegeben, im Beet grünt es erst im Frühling wieder so richtig. Aber der Grundstein für blühende Rosen oder buschige Apfelbäumchen wird eben bereits jetzt gelegt. Bei Kennern gilt der Herbst jedenfalls als beste Pflanzzeit für winterharte Gewächse, denn so können diese frühzeitig neue Wurzeln treiben. Also: Mensch raus, Blumenzwiebel rein!

2. Die Tiere machens vor

Über den Hahnenmoospass fliegen, Eicheln und Nüsse sammeln oder Winterspeck anfressen: Die Frutigländer Fauna kennt im Herbst keine Pause. Und da der Mensch selbst Teil der Natur ist, sollte er sich diesem Aktivismus…