Der Fluch

Leandra ist sieben Jahre alt und lebt in der peruanischen Stadt Cerro de Pasco – keine gewöhnliche Stadt, wie ihre Eltern immer wieder betonen. Ihr Haus steht wie viele andere in dieser kleinen Stadt nahe am Abgrund der alten Mine. Der Segen der Bodenschätze wurde vor langer Zeit zum Fluch. Der Boden dieser Region ist reich an Silber, Zink und Blei. Oder besser: war reich an diesen Bodenschätzen. Der gierige Abbau seit über 100 Jahren hat zu einer gravierenden und irreversiblen Veränderung der Landschaft geführt. Aber nicht nur das. Der Boden, das Wasser und die Luft sind mit Schwermetallen vergiftet, sagen die Leute dort. Leandra versteht nicht, was sie damit meinen, aber sie weiss, dass sie wegen dieses Gifts krank wurde. Unheilbar krank, hat ihre Mutter gesagt, und Leandra…