Luftlinie

Was für eine Schweiz! Sie ist ja nicht gross, aber trotzdem weitläufig und vielfältig. Wenn man sie erkunden will, findet man problemlos Regionen mit spezieller Vergangenheit, Dörfer mit eigenwilligen Bräuchen und faszinierende Persönlichkeiten. Es gibt packende Naturschönheiten, engagierte Menschen, Spuren aus vielen Jahrhunderten und alle möglichen Überraschungen. Trotzdem passiert es mir immer wieder: Ich entdecke ein Stück Schweiz, das ich noch nie besucht oder so noch nicht gekannt habe. Gerade diesen Sommer habe ich mich gewundert über den Reichtum in Evolène im Walliser Val d’Hérens. Damit meine ich nicht Geld und Gut, darüber habe ich nichts erfahren. Ich meine die wunderbaren Gletscher und Gletscherlandschaften, die schroffen Gipfel, die herrliche Fauna und Flora, die…