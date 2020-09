Ist touristisches Tuttifrutti die Lösung?

Was wäre Zermatt ohne das Matterhorn? Der freistehende Berg ist Marke und Anziehungspunkt zugleich. Sein unverkennbares Profil macht ihn einzigartig. Er steht für den Walliser Tourismus. Mittlerweile bedient sich die ganze Schweiz des prägnanten Symbols.

Jetzt, wo viele nahe und fast alle fernen Märkte auf längere Zeit wegfallen, stellt sich die Frage, womit eine touristische Destination die Aufmerksamkeit der Schweizer Gäste auf sich lenken kann. Also: Was ist ihr Matterhorn? Was macht sie einmalig? Womit fällt sie auf? Woran orientieren sich zukünftige Gäste, die bis heute ihre Ferien genau dort verbrachten, wohin sie heute nicht mehr hinreisen können?

Packen wir die Krise als Chance: Schärfen wir unser Profil. Differenzieren wir uns von den…