Aliens! Aliens?

Die Aufregung unter uns Weltraumbegeisterten war mal wieder gross: Auf unserem Nachbarplaneten Venus sei ein mögliches Zeichen für Leben gefunden worden, so berichteten Astronominnen und Astronomen vor zwei Wochen. Sie haben allerdings kein kleines grünes Wesen durch ihre Teleskope erspäht und auch keine kryptisch verschlüsselte Nachricht von der Venus erhalten. Nein, das Lebenszeichen ist ein spezielles Gas, das die Forschenden in der Atmosphäre des Planeten entdeckt haben.

Dieses Gas – es handelt sich um Monophosphan, für die Amateurchemiker unter uns – wird auf der Erde zum Beispiel durch Kleinstlebewesen produziert, die oft in unwirtlichen Teilen unserer Welt leben. Auf der Venus kennen wir aber (noch) keinen Mechanismus, der das Gas produzieren könnte. Sind die…