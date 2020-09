BEACHVOLLEYBALL Am letzten Wochenende duellierten sich über 50 Teams am «Grümpi» beim Sportzentrum Frutigen. Wie bereits im letzten Jahr waren die Startplätze für das Plauschturnier heiss begehrt. So waren die Tableaus bereits vor Anmeldeschluss komplett ausgebucht.

Während am Samstag noch bei strahlendem Sonnenschein in geschlechtergetrennten Teams um jeden Ball gekämpft wurde, duellierten sich die Mixed-Duos am Sonntag bei nasskalten Bedingungen. Doch weder der Temperatursturz noch die klebrige Sandpanade im Gesicht dämpfte die Stimmung auf und neben den Beachvolleyfeldern.

Für die Organisation und das Rahmenprogramm sorgte der Verein KanderKultur, während der Beachvolleyclub Frutigen für den Spielbetrieb zuständig war. So konnte ein rundum gelungener Anlass geschaffen werden, der auch…