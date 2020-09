GLEITSCHIRM Am 12. September wurde in Osttirol der 33. Dolomitenmann ausgetragen. Der Teamwettbewerb besteht aus Berglauf, Biken, Kajakfahren und Paragliden – bei letzterer Disziplin waren die beiden Frutiger Sepp Inniger und Chrigel Maurer für zwei verschiedene Teams am Start.

MICHAEL SCHINNERLING

Die beiden Bergläufer Bonnet Remi (Schweiz, Team Maurer) und der Italiener Aymonod Henri Aimo (Team Inniger) starteten um 10 Uhr beim Lienzer Dolomitenstadion. Die hochalpine Strecke war zwölf Kilometer lang, und es mussten rund 2000 Höhenmeter bewältigt werden. Beim Ziel auf dem Kuhbodentörl (2441 m ü. M.) warteten schon Sepp Inniger und Chrigel Maurer auf ihre Läufer.

Das Ziel der Piloten war nun das Lienzer Dolomitenstadion. Nach einer Zwischenlandung auf der Moosalm landeten beide dort, wo…